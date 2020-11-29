حضري سوفليه الشوكولاته بهذه الطريقة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي ست اليت طريقة تحضير سوفليه الشوكولاته في المنزل مثل محال الحلويات، كل ما عليك اتباع الخطواتا لتالية بالتفصيل:

مقادير سوفليه الشوكولاته
- البيض : 3 حبات
- الشوكولاتة : 2 لوح (سادة)
- النشاء : ملعقة صغيرة
- حليب : ربع كوب (سائل)
- سكر : 2 ملعقة صغيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير سوفليه الشوكولاته
افصلي بياض البيض عن الصفار
ذوبي الشوكولاته على نار هادئة
ضيفي النشا واستمري في التقليب جيدا
ضعي صفار البيض وقومي برش الملح والفانيلا
وعدندما تصبح متماسكة ضيفي الحليب واتركها تبرد
اخفقي بياض البيضةمع السكر في الخلاط
نضيف الكريمة على خليط الشوكولاتة بالتدريج ونقلب من الأسفل إلى الأعلى حتى نُدخل فيه أكبر كمية من الهواء.
ندهن قالب السوفليه بقليل من الزبدة، ونصب الخليط بداخله.
ندخله فرن مسخّن سابقاً على درجة حرارة 200 ونخبزه لمدة 8 دقائق فقط، ثم نخرجه من الفرن.
زينيه بالسكر الناعم أو بقطع شوكولاته وقدميه لأفراد اسرتك بالهنا والشفا.

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