الماضي يجمع الأردني يزن السعيد بالمغني الهولندي Mr Choco

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طرح الفنان الأردني ​يزن السعيد​ عملا جديدا بعنوان "​الماضي​" باللهجة اللبنانية، وهذا العمل جمعه بالمغني الهولندي Mr Choco.



الأغنية من كلمات يزن والموسيقي للموزع الموسيقي الهولندي Rishi Viran.



وتقول كلماتها: "هيدي هي الماضي، بشوفا هلا عادي، ولا بيعنيلي امرا، هيدي هي الماضي، ندم الماضي، تحت الوفا حطولي خطوط حمرا، هيدي هي الماضي، فيي سلم عادي، بس كم كلمة حاقولن الو لهيدا الي معا، هيدي الغدر، والخيانة هني لعبتها، حتبيعك باول فرصة لصالحها، خسارة حبنا الها يا خسارة، حبي عندها بسفرة بطيارة، قلبي عندها ببرمة بسيارة".