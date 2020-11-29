لبشرة أكثر إشراقا.. جربي ماسك القشطة والعسل

للحصول على بشرة مشرقة ولامعة وخالية من التجاعيد والحبوب والبقع الداكنة، جربي خليك القسطة والعسل لتحصلين على أعلى النتائج.





- أضيفي ملعقتين صغيرتين من قشطة الحليب، إلى ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- ضعي 10 نقاط من الليمون، على الخليط، وفي حال كانت بشرتكِ دهنية، أضيفي ملعقة صغيرة من الملح، أما مع البشرة الجافة، فيتم استبدال السكر بالملح، ثم أضيفي للمكونات نصف ملعقة من الخميرة.

- امزجي المكونات جيداً، ثم ضعي الخليط على بشرتكِ بعد تنظيفها بالماء والغسول، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- أزيلي الماسك باستخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ، ثم اغسلي وجهكِ جيداً.





ويعمل قناع القشطة والعسل على ترطيب بشرة الوجه وتقليل التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من الحبوب.



