كيلو الطماطم يتراجع لـ 2.75 جنيه .. تعرف أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020





إستقرت أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأحد 29-11-2020 ، وتراجع سعر الطماطم حيث وصلت الي معدلاتها الطبيعية بعدما ارتفعت خلال الأيام الماضية بسبب التقلبات الجوية مما يؤثر ذلك علي المحصول.





تتراوح أسعار الطماطم من ٢.٧٥إلى ٦.٥٠جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٣٠ إلى ٢.٧٠ جنيه، والبصل من3 إلى5.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ١.٥٠ إلى ٤ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٣ إلى ٤.٥٠جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.





أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥ و٣ جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيه.