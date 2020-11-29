كيلو الطماطم يتراجع لـ 2.75 جنيه .. تعرف أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
اسعارالخضروات والفواكه اليوم
اسعارالخضروات والفواكه اليوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأحد 29-11-2020 ، وتراجع سعر الطماطم حيث وصلت الي معدلاتها الطبيعية بعدما ارتفعت خلال الأيام الماضية بسبب التقلبات الجوية مما يؤثر ذلك علي المحصول.

تتراوح  أسعار الطماطم من ٢.٧٥إلى ٦.٥٠جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٣٠ إلى ٢.٧٠ جنيه، والبصل من3 إلى5.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ١.٥٠ إلى ٤ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٣ إلى ٤.٥٠جنيهًا، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥ و٣ جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020

أما عن أسعار الفاكهو اليوم فقد وصل سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب أحمر بين 3 و4 جنيهات، أما عنب كرمسن  بـ11 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال بلدي ٣ و٥جنيهًا والبرتقال أبو سرة ٢.٥٠ و٤.٥٠ جنيهًا والبرتقال السكري ٣و٤جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو ويوسفي ب ٣ إلى ٦جنيه للكليو.


ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

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