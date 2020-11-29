خطوات تحضير البودرة المائية في المنزل
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
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تعتبر البودة المائية هي واحدة من أهم مستحضرات المكياج لأنها تعطي الوجه لمعانا وجاذبية، وتضمن تغطية جيدة، ولكين تضمنين جودتها يمكنك صنعها في المنزل بهذه الخطوات البسيطة:
مكونات صنع البودرة المائية
2 ملعقة صغيرة من الكركديه المطحون ناعما.
2 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
2 ملعقة صغيرة من الكاكاو الناعم.
2 ملعقة صغيرة من النشا.
1/2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة مكونات صنع البودرة المائية
- امزجي كافة المكونات وحريكها بواسطة عود خشبي، للحصول على عجينة سميكة ومتماسك.
- ضعي البودرة المضغوطة في علبة نظيفة من البلاستيك معدة لهذا الغرض، مع مراعاة الضغط على سطحها لتتماسك جيداً.
- غطّي البودرة بقطعة من المناديل الورقية، أو بمنشفة ورقية، ثمَّ اضغطي على سطحها بلطف حتّى تتماسك أكثر.
- اتركي البودرة حتّى تجف لمدَّة أربع وعشرين ساعة، مع إبقاء طبقة الورق على سطحها، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام.