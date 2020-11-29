خطوات تحضير البودرة المائية في المنزل

تعتبر البودة المائية هي واحدة من أهم مستحضرات المكياج لأنها تعطي الوجه لمعانا وجاذبية، وتضمن تغطية جيدة، ولكين تضمنين جودتها يمكنك صنعها في المنزل بهذه الخطوات البسيطة:





مكونات صنع البودرة المائية

2 ملعقة صغيرة من الكركديه المطحون ناعما.

2 ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو الناعم.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.





طريقة مكونات صنع البودرة المائية





- امزجي كافة المكونات وحريكها بواسطة عود خشبي، للحصول على عجينة سميكة ومتماسك.

- ضعي البودرة المضغوطة في علبة نظيفة من البلاستيك معدة لهذا الغرض، مع مراعاة الضغط على سطحها لتتماسك جيداً.

- غطّي البودرة بقطعة من المناديل الورقية، أو بمنشفة ورقية، ثمَّ اضغطي على سطحها بلطف حتّى تتماسك أكثر.

- اتركي البودرة حتّى تجف لمدَّة أربع وعشرين ساعة، مع إبقاء طبقة الورق على سطحها، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام.