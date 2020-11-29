طريقةعمل فاهيتا اللحم.. طبق سهل التحضير

لكي تقومين بتحضير طبق فاهيتا اللحم في المنزل مثل المطاعم جربي الطريقة التالية بالخطوات لتحصلين على طعم شهي ومذاق جيد:





مقادير طبق فاهيتا اللحم

- عصير البرتقال : ربع كوب

- عصير الليمون : ربع كوب (أخضر)

- زيت الزيتون : 8 ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مطحون)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- اللحم : 1 كيلو (مقطّع إلى شرائح طوليّة)

- فلفل أخضر حلو : 1 حبة

- الفلفل الأحمر الحلو : 1 حبة

- الفلفل الأصفر : 1 حبة

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطّع شرائح طوليّة)

- الزيت : 8 ملعقة صغيرة





طريقة تحضير طبق فاهيتا اللحم

امزجي كل من المكوّنات الآتية في إناء عميق: عصير الليمون، والبرتقال، وزيت الزيتون، والبهارات المشكّلة، والملح، والثوم.

ضعي شرائح اللحم في الإناء وتقليبها جيداً حتى تمتزج مع التتبيلة.

غطي اللحم ويتم إدخال الوعاء إلى الثلاجة لمدّة لا تقلّ عن 4 ساعات.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسّطة الحرارة ويشوح البصل فيه حتى يذبل لبضع دقائق.

صفي اللحم من التتبيلة ويتم إضافته إلى المقلاة لتشويحه.

حركي شرائح اللحم بين فترةٍ وأخرى واتركيها على النار لمدّة 10 دقائق.

يتم إضافة الفلفل الملون إلى مقلاة اللحم وتقليب المكوّنات جيداً مع بعضها البعض، ومن ثم تركها على النار وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.