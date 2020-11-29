مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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سرد الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل واقعة انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام والتي حدثت في أغسطس 2019، مؤكدا أن تفجير المعهد لم يكن هدف العملية.

وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن هذه السيارة كانت تستهدف شخصية هامة جدا في الدولة المصرية، موضحا أن دور هذه السيارة كان الوقوف يوميا في مكان ما انتظارا لهذه الشخصية الهامة جدا جدا، ويتم تفجير السيارة بها، معلقا: "كان الإرهابي بيروح يقف مستني نزول هذه الشخصية.. اللي عرفته أن الشخصية دي لم تغادر مكانها لمدة 3 أيام بسبب ضغط العمل".

ونوه بأن الشخصية المستهدفة لم تكن في منطقة معهدا الأورام تماما، منوها بأنه بعد انتظار الإرهابي لمدة 3 أيام حتى ينفذ عمليته ولم تأتي الشخصية المستهدفة، قرر أن يضع السيارة في مكان ويبلغ من كلفوه بالعملية أن الشخصية المستهدفة لم تغادر عملها، مضيفا: "ولكن اللي حصل أنه خبط فالميكروباص وحصل التفجير، ولم يكن يقصد تفجير معهد الأورام".

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