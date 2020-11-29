أسعار الدواجن اليوم الأحد  29-11-2020 :

سجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين ٢٨إلى ٤٥ جنيهًا ، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢١ إلى ٣٥ جنيهًا،

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣٦ و٤٠ جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٦ إلى ٤٢ جنيهًا ، وسجل

سعر الساسو 25 جنيه والكتكوت الأبيض