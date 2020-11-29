أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-11-2020
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الفجر الإقتصادي
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأحد 29-11-2020 ، حالة من الإستقرار ، وذلك مع إقتراب أعياد الميلاد والتي من المتوقع ارتفاع أسعار الدجاج فيها نظراً لشدة الإقبال عليها في تلك المناسبات.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-11-2020 :
سجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين ٢٨إلى ٤٥ جنيهًا ، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢١ إلى ٣٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣٦ و٤٠ جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٦ إلى ٤٢ جنيهًا ، وسجل سعر الساسو 25 جنيه والكتكوت الأبيض 4-4.25 جنيه ، والكتكوت ساسو 2.75-3 جنيه ، وفراخ امهات بيضاء 15 جنيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا