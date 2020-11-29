كارول سماحة ترفع منسوب تشويق جمهورها بعمل جديد

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شاركت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو ترويجي لألبوم جديد ستطرحه قريبا.



وضعت كارول جزء بسيط من أغنية ميلادية بصوتها على صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة حمراء لافتة في الطبيعة، وهي تحمل مصباح.



وأرفقت سماحة الفيديو بتعليق كتبت فيه :" إنه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي، كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية، الألبوم قريباً".



ولاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيها الذين عبروا عن تشوقهم وإنتظارهم لهذا العمل الجديد.