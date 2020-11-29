نجوى كرم تعايد عاصي الحلاني في عيد ميلاده
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
لمياء علي
Advertisements
عايدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الفنان اللبناني عاصي الحلاني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.
وكتبت نجوى:" إنت يللي عالحلا مندور وما في نغم ع نغمتك عاصي، إنشالله تعيّد بهنا وسرور وتضلّ فارس شهم يا عاصي"، كما وعمد الحلاني إلى الرد على نجوى بكلمات تقدير قال فيها:" بتبقي شمس الغنية ونورك ساطع ليلية يا نجوى يسلم قلبك الكلو حب وحنية".
يذكر أن نجوى قد وجّهت رسالة أمل الى بيروت مؤخراً، عبر طرحها أغنية "بيروت" على "يوتيوب"، ونالت إعجاب عشاقها.