نجوى كرم تعايد عاصي الحلاني في عيد ميلاده

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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عايدت شمس الأغنية اللبنانية ​نجوى كرم​، الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.

وكتبت نجوى:" إنت يللي عالحلا مندور وما في نغم ع نغمتك عاصي، إنشالله تعيّد بهنا وسرور وتضلّ فارس شهم يا عاصي"، كما وعمد الحلاني إلى الرد على نجوى بكلمات تقدير قال فيها:" بتبقي شمس الغنية ونورك ساطع ليلية يا نجوى يسلم قلبك الكلو حب وحنية".

يذكر أن نجوى قد وجّهت​ رسالة أمل الى ​​بيروت​ مؤخراً​، عبر طرحها أغنية "بيروت" على "يوتيوب"، ونالت إعجاب عشاقها.

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