طريقتان لمعرفة أسماء المستحقين وموعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه الدفعة الرابعة

هناك طريقتان للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه الدفعة الرابعة عبر موقع وزارة القوى العاملة:





الطريقة الأولى

وللاستفسار عن المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة غير المنتظمة ولمعرفة من يستحق تلك المنحة يحب ارسال رسالة نصية على رقم 142 ويجب أن تحتوي الرسالة على الرقم القومي الموجود داخل بطاقتك الشخصية لمعرفة هل انت من المستحقين المتقدمين لتلك المنحة أم غير مستحق.





الطريقة الثانية

سجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا) اضغط علي أيكونه العمالة الغير منتظمة. يقوم الشخص بكاتبة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالكامل. قم بالضغط علي زر الدخول لعرض النتائج إذا كان من المستفيدين أم لا.



