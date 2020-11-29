أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-11-2020 .. كيلو البتلوبـ 180 جنيه

شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 29 -11-2020 ، حالة من الإستقرار تزامناً مع قرب أعياد الميلاد والتمويلات الحكومية لمشروع البتلو، وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا





سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-165جنيها

وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو

البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو

والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو

أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.





أسعار اللحوم المستوردة



