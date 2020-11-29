أسعار اللحوم اليوم الأحد 29-11-2020 .. كيلو البتلوبـ 180 جنيه
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
الفجر الإقتصادي
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شهدت أسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 29 -11-2020 ، حالة من الإستقرار تزامناً مع قرب أعياد الميلاد والتمويلات الحكومية لمشروع البتلو، وتراوح سعر الكيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٨٠جنيهًا
سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-165جنيها
وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو
وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو
والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو
أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو
أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها
و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم المستوردة
وبغ سعر كيلو اللحوم المستوردة نحو 56 جنيه لكيلو اللحم المفروم، و84 جنيه لكيلو الريش الاسترالي، و100 جنيه لكيلو لحم البرازيلي، و85 جنيه لكيلو اللحم السوداني.
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