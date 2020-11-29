بهذه الخطوات.. استعلم عن تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة عبر رابط وزارة القوى العاملة





هناك مجموعة من الخطوات التي على المواطنين اتباعها للاستعلام عن تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020، وهذا بعدما انتهت وزارة القوي العاملة من حصر أسماء المستفيدين من العمال غير المنتظمين، والذين استوفت الشروط عليهم للحصول علي المنحة المقدمة بتوصيات من رئيس الجمهورية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.





استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة بهذه الخطوات

وفرت وزارة القوي العاملة عبر موقعها الإلكتروني، خطوات الاستعلام عن الموعد النهائي لمنحة العمالة غير النتظمة، وكذلك أسماء المستفيدين بها، ومن الخطوات ما يلي:





تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة (اضغط هنا).

اضغط علي أيكونه العمالة الغير منتظمة.

يقوم الشخص بكاتبة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالكامل.

قم بالضغط علي زر الدخول لعرض النتائج إذا كان من المستفيدين أم لا.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

من المؤكد صرف منحة العاملة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بداية شهر ديسمبر 2020، في ظل التشديد علي الإجراءات الوقائية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وسوف تظهر رسالة نصية لمن يستحقون المنحة عبر هواتفهم المحمولة ليتم اخبارهم بميعاد الصرف والمكان المتاح الذين يستطيعون صرف المنحة من خلاله.