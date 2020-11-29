عاصي الحلاني وإليسا يشعلان تويتر بتغريداتهما

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حرصت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على معايدة الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، بمناسبة عيد ميلاده.



وكتبت إليسا لعاصي عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "عيد ميلاد سعيد أتمنى لك هذا العام الصحة وراحة البال قبل كل شيء. لقد عرفنا بالتأكيد كم هي ثمينة هذه الأشياء في عام 2020. بارك الله في عائلتك الجميلة".



بدوره ردّ عاصي على معايدة إليسا، وكتب: "شكرا إليسا على تمنياتك الطيبة بارك الله فيك. ابقي آمنة".



