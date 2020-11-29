عاصي الحلاني وإليسا يشعلان تويتر بتغريداتهما

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حرصت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على معايدة الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت إليسا لعاصي عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "عيد ميلاد سعيد أتمنى لك هذا العام الصحة وراحة البال قبل كل شيء. لقد عرفنا بالتأكيد كم هي ثمينة هذه الأشياء في عام 2020. بارك الله في عائلتك الجميلة".

بدوره ردّ عاصي على معايدة إليسا، وكتب: "شكرا إليسا على تمنياتك الطيبة بارك الله فيك. ابقي آمنة".

أخبار تهمك

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 14 ساعة

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

بحبك وبعتذرلك.. هاجر الشرنوبي تدعم شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 13 ساعة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب: "هناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا"

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

06:30 ص

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!