السورية سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها في الكندوش
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
لمياء علي
Advertisements
كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عبر مقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "الكندوش".
وظهرت فواخرجي في الفيديو بأحد مشاهد العمل، الذي تجسد فيه شخصية فتاة تدعى "ياسمين"، وهي تقف أمام الممثل السوري أيمن زيدان، الذي يؤدي شخصية "عزمي بيك" أحد أثرياء الحارة.
ويبدو أن سلاف تقع ضمن أحداث العمل في ورطة، وتطلب المساعدة من زيدان، فقالت له في الحوار الذي دار بينهما: "لاقيلي حل الله يخليك.. طالعني من العتمة".
وأبدى متابعوها إعجابهم الشديد بها، معبرين عن شوقهم وانتظارهم للعمل.