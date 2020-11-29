السورية سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل دورها في الكندوش

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشفت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ عبر مقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "​الكندوش​".

وظهرت فواخرجي في الفيديو بأحد مشاهد العمل، الذي تجسد فيه شخصية فتاة تدعى "ياسمين"، وهي تقف أمام الممثل السوري ​أيمن زيدان​، الذي يؤدي شخصية "عزمي بيك" أحد أثرياء الحارة.

ويبدو أن سلاف تقع ضمن أحداث العمل في ورطة، وتطلب المساعدة من زيدان، فقالت له في الحوار الذي دار بينهما: "لاقيلي حل الله يخليك.. طالعني من العتمة".

وأبدى متابعوها إعجابهم الشديد بها، معبرين عن شوقهم وانتظارهم للعمل.

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