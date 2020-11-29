نانسي عجرم تهنئ الهلال السعودي بالفوز

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باركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ لفريق ​الهلال السعودي​، بفوزه بكأس الملك على فريق النصر، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وكتبت نانسي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ألف مبروووك لنادي الهلال السعودي بطولة كأس الملك كاس خادم الحرمين الشريفين".



وكانت نانسي قد باركت أيضاً لفريق الأهلي المصري على فوزه على فريق الزمالك، وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، وكتبت: "قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري وكل مصري الله عليه".



يُذكر أن نانسي عجرم حققت نجاحا كبيرا بأحدث أعمالها قلبي ياقلبي، حيث تخطى كليب الأغنية حاجز ال 30 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



ونجح الكليب في تصدر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا، عبر المنصات الرقمية.



يذكر أن أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة