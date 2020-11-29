بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 29/11/2020 في محافظات ومدن مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وإليكم فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 13 والعظمى  22
 
شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 22
 
طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
 
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22
 
بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 22

الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22
  
طابا الصغرى 15 والعظمى 20
 
كاترين الصغرى 03 والعظمى 16
   
شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22
  
أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
 
سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24
 
قنا الصغرى 10 والعظمى 24
  
أسوان الصغرى 12 والعظمى 25
   
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28
  
حلايب الصغرى 18 والعظمى 26
 
رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27

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