زوجة راغب علامة تسحر الجمهور بأناقتها بصورة مع نجلها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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خطفت السيدة "جيهان علامة​"، زوجة الفنان اللبناني ​راغب علامة​، الأنظار بأناقتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت فيه مع نجلها لؤي وهما يقومان بحركات طريفة، مقلّدَين أحد المشاهد، وبدا أنهما بدّلا ملابسهما وإطلالتيهما بطريقة سحرية.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين، وشاهده في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 220 ألف متابع.

وعلّقت جيهان على الفيديو، قائلة: "صبي سيئ، لؤي علامة شريكي على تيك توك".

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