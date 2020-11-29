الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتكشف تفاصيل طقس اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، ويسود طقس معتدل وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم تسود ظاهرة الشبورة المائية البلاد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بشكل كبير علي مناطق من وسط سيناء والدلتا والقاهر، ناصحة السائقين بتوخي الحذر والهدوء علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية، تجنبا لارتكاب الحوادث.

وقالت الأرصاد الجوية طقس اليوم لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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