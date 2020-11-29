تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي، إن هناك مفاجأة سيتم تجهيزها لمؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على تيشيرت الموسم الجديد للفريق الأحمر.

وأكد الرملاوي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " هناك محاولات لتخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد".

وتابع: "الكابتن مؤمن زكريا لاعب كبير ونتمنى عودته للملاعب من جديد، وما ندرس تقديمه أقل شيئ يستحقه".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

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