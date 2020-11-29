عمرو أديب: "هناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث مع اللاعب سيكابالا بعد مباراة نهائي البطولة الأفريقية نوع من التنمر، مضيفا: "شيكابالا مواطن مصري له حقوق.. وهناك من استخدم أقذر طريقة للنيل من شيكابالا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تشبيه شيكابالا بالحيوان أمر غير مقبول في العالم كله، وفيها سجن، مضيفا: "لما تعمل كده في شيكابالا هتستفاد إيه"، منوها بأن هناك مليون طريقة للتقليل من قيمة الهدف الذي أحرزه، وليس بهذه الطريقة.

وأضاف أن ما حدث ما شيكابالا "قلة أدب"، وأمر مرفوض، ومؤلم، متابعا أن هناك أمور تتعلق بالإنسانية، مستطردا: "كان نفسي المباراة تخلص بدون أذيال، لما تهينوا خلقة الله، فين التدين، هى دي مش ذنوب".

وتابع، "جمهور مين اللي يرجع بالروح دي.. لما تبقوا مظبوطين نرجع جمهور"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك انضباط في الرياضة، خاصة وأن الشباب الصغير مثلهم الأعلى هم لاعبي كرة القدم، لافتا إلى أن ردود فعل شيكابالا العنيفة أيضا ممنوعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب شيكابالا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 10 ساعة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 16 ساعة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الشركة الراعية للأهلي تزف خبر سعيد لجماهير الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

منى زكي تكشف قصة تعرض ابنتها للتنمر

عمرو أديب يعلق على خلع سهير رمزي وشهيرة للحجاب

عاجل.. أسما شريف منير تبكي على الهواء: "أنا عايزة أموت نفسي" (فيديو)

بعد بكائها مع عمرو أديب.. ابنة شريف منير تريند على جوجل

محام محذرا من التنمر: "يؤدي إلى الانتحار" (فيديو)

عمرو محمود ياسين يدافع عن شيكابالا ويتعرض للهجوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:24 ص

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

12:44 ص

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!