نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري





كشف العربي بدر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن العروض التي تلقاها في الميركاتو الصيفي الجاري.









وأكد العربي بدر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " الاتحاد السكندرى وسموحة والمقاولون العرب فاوضوا الأهلى لضمى الفترة الماضية".





وتابع: "كابتن ربيع مثل والدى و أعتذر له خلال معسكر منتخب الشباب، استعدادات منتخب الشباب جيدة لبطولة الأمم الأفريقية القادمة فى موريتانيا".



