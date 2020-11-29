قلة رباية ودين.. أمير طعيمة يدعم شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الشاعر أمير طعيمة، على أزمة نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، بعدما تعرض للتنمر من قبل جمهور الأهلي.

ونشر طعيمة منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "الخوض في عرض لاعب و التريقة علي شكله ولونه اللي هو خلقة ربنا وسب أهله اللي منهم اللي عايش و منهم من توفاه الله".

وأضاف: "ده ملوش صلة لا بكورة و لا بمنافسة ولا حتى بكره لاعب خصم، دي ببساطة سفالة و قلة رباية و قلة دين".

واختم حديثه "ربنا يوم القيامة بيسامح في حقه و أي حق لعبد من عباده عبده اللي بيسامح فيه".

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