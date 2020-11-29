قلة رباية ودين.. أمير طعيمة يدعم شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

Advertisements

علق الشاعر أمير طعيمة، على أزمة نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا، بعدما تعرض للتنمر من قبل جمهور الأهلي.



ونشر طعيمة منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "الخوض في عرض لاعب و التريقة علي شكله ولونه اللي هو خلقة ربنا وسب أهله اللي منهم اللي عايش و منهم من توفاه الله".



وأضاف: "ده ملوش صلة لا بكورة و لا بمنافسة ولا حتى بكره لاعب خصم، دي ببساطة سفالة و قلة رباية و قلة دين".



واختم حديثه "ربنا يوم القيامة بيسامح في حقه و أي حق لعبد من عباده عبده اللي بيسامح فيه".