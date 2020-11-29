العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:03 ص Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي منذ حوالي 7 ساعات شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول منذ ساعتين و 16 دقيقة الشركة الراعية للأهلي تزف خبر سعيد لجماهير الأحمر منذ ساعة و نصف خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام منذ حوالي 8 ساعات الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد منذ حوالي 5 ساعات بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد منذ حوالي 11 ساعة الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله منذ حوالي 9 ساعات الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان منذ حوالي 7 ساعات الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة منذ حوالي 8 ساعات أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن منذ حوالي 15 ساعة "التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا منذ حوالي 13 ساعة شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل منذ أقل من ساعة