خطة تطوير الأقمار الصناعية وإدارات هيئة الأرصاد الجوية

أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن خطة هيئة الأرصاد تبدأ بإتمام صفقة الرادارات الثلاثة التى تعاقدت عليهم الهيئة منذ ما يقرب من عام، والتى من المقرر أن يتم وضعها فى «الفرافرة» و«أسوان» و«القنطرة شرق» لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.





وأشارت إلى أن الرادارات الجديدة ستساعد فى زيادة دقة رصد السحب وتحديد كمية الأمطار، فضلاً عن توقيت سقوطها، مضيفة أن خطة التطوير تشمل الأقمار الصناعية، وأن الهيئة تسعى للتحول من الجيل الثانى للأقمار الصناعية إلى الجيل الثالث، إضافة إلى تحديث منظومة استقبال حالة الطقس كل 5 دقائق بنسبة دقة 100%.







