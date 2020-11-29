شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس الأهلي، أنه سيتم تغيير ألوان قميص النادي الأهلي البديل في الموسم الجديد.

وكشف الرملاوي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، أنه سيتم الغاء اللون الأسود والفسدقي في قمصان الأهلي البديلة، أما القميص الأساسي فسيظل كما هو الأحمر.

وواصل، "اللون البديل لقميص الأهلي سيكون مفاجأة للجماهير، ومن الوارد أن يتم العودة للون الأزرق أو الذهبي، ولكن أؤكد أنها ستنال إعجاب كافة الجماهير".

وحصد النادي الأهلي اللقب التاسع له في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف.

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