ممثلة شهيرة تلتقي عمران خان بشأن "الفيل الأكثر وحدة في العالم"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
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التقت المغنية والممثلة الأمريكية، شير، برئيس وزراء باكستان، عمران خان ، للتحدث بشأن رفاهية "الفيل الأكثر وحدة في العالم".

ويتواجد الفيل "كافان" في حديقة حيوان إسلام أباد، ويبلغ من العمر 35 عاما، وحاز على لقب "الفيل الأكثر وحدة في العالم" بسبب معاناته من عزلته بعد وفاة رفيقته في عام 2012، والتي توفيت بعد إصابتها بالغرغرينا، بحسب مجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

ويقول الطبيب البيطري، أمير خليل، إن تلك الحادثة أصابت "كافان" بالحزن الشديد، بعد أن تم إهدائه هو رفيقته إلى باكستان منذ عام 1985.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارة الفنانة الأمريكية، شير، إلى باكستان، لكن رئيس الوزراء، عمران خان، شارك مقطع مصور صامت لاجتماع في الهواء الطلق بينه ونجمة البوب، وفي حضور رجال يرتدون الزي العسكري.


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