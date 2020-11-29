نجم ريال مدريد على رادار آرسنال

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني دخل دائرة إهتمامات آرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الأسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني طلب من إدارة الجانرز التعاقد مع مواطنه في فترة الإنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن آرسنال يرغب في إستعارة النجم الإسباني مع وجو بند خيار الشراء في الصيف المقبل وأنه هناك تفاؤل بإمكانية موافقة مسئولو ريال مدريد بعد تراجع أهمية إيسكو في الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إهتمام المدفعجية بالتعاقد مع إيسكو يأتي بسبب مشكلة صناعة الفرص نتيجة استبعاد الألماني مسعود أوزيل بقرار من إدارة الناي اللندني وعدم وجود بديل كفئ له.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيسكو يتعرض لإنتقادات من جماهير الملكي بسبب آداؤه غير المقنع في الفترة الماضية وطالب بعضهم رحيله عن صفوف الميرينجي.
 

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