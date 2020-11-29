الشركة الراعية للأهلي تزف خبر سعيد لجماهير الأحمر









زف وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة FGR وشركة أمبرو المسؤولة عن ملابس النادي الأهلي، خبر سعيد لجماهير القلعة الحمراء.





وأوضح أن الشركة تعد جماهير الأهلي بأن قميص الموسم الجديد سينال رضا الجميع.





وأشار الرملاوي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار، إلى أنه سيتم إضافة النجمة التاسعة على قميص الأهلي في الموسم الجديد، بعد التتويج.





ونوه إلى أن القميص الجديد للأهلي سيمثل ثورة في صناعة الملابس الرياضية للفرق المصرية.



