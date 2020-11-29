تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي





حقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.





وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن الإفريقي، على أرضية ملعب ملعب القاهرة الدولي.





افتتح التسجيل لمصلحة الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن محمد مجدي أفشة من إطلاق رصاصة الرحمة في شباك الزمالك وتسجيل الهدف الثاني وهدف اللقب في الدقيقة 86.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في القاهرة.





وكان نادي نهضة بركان المغربي قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي بيراميدز، في المباراة النهائية.



