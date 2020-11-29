كتاب تاريخ نادى الاتحاد فى مكتبة الإسكندرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

وتزداد الأفراح ويتبلور النجاح عندما قررت إدارة مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقى توثيق تاريخ نادى الاتحاد السكندرية منذ تأسيسه حتى الآن فى العصر الماسى الحالى فى كتاب، بعدما استقبل الفقى رئيس النادى محمد المصيلحى داخل المكتبة بحضور لجنة إعداد كتاب تاريخ النادى، وبعد إشادة الطرفين بكليهما، أكد الفقى أن المكتبة داعمة وشريك أساسى وفعال منذ احتفالات زعيم الثغر بمئويته وتم إصدار الكتاب وبعدها أهدى المصيلحى درع النادى للفقى تقديراً لجهوده فى تعزيز التعاون بين النادى والمكتبة، وبإذن الله سوف أقدم لكم ملخصاً عن الكتاب فى أقرب وقت ممكن، لأنه يبدو أن 2020 خضراء على سيد البلد التوأم ثم الكتاب التاريخى ثم سلسلة من التعاقدات المهمة مع لاعبين كبار لتغذية دماء الفريق الأول لكرة القدم بالتوفيق.

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