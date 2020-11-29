شرط سري يقرب برشلونة من ثنائي ليفربول

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن سوق الإنتقالات في برشلونة خلال الموسم الحالي.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه هناك شرطًا سريًا بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي تم الاتفاق عليه عند انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من أنفيلد إلى كامب نو في يناير 2018.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البند يفرض على برشلونة دفع 99 مليون يورو إذا قرر التعاقد مع لاعب آخر من صفوف ليفربول قبل نهاية عام 2020.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو كان قد انتقل من ليفربول إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت التي تبلغ قيمتها 40 مليونًا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البند السري ينتهي في يناير المقبل مما يفتح المجال أمام برشلونة لمطاردة جورجينيو فينالدوم وساديو ماني ثنائي ليفربول المطلوب بشدة داخل قلعة الكامب نو.

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