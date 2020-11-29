مدرب الجونة يتحدث عن صفقات الفريق بالموسم الجديد.









تحدث مدرب نادي الجونة عن صفقات الفريق التي سيبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.





وأكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، أن الفريق تعاقد مع محمود الجزار على سبيل الإعارة بنية الشراء.





وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش: "تعاقدنا مع محمود الجزاء على سبيل الإعارة بنية الشراء، كما أن نور السيد قائد للفريق ودوره مؤثر".



