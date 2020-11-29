موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، على أرضية ملعب سانت ماري معقل الأخير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ ساعتين

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق يقدم نصيحة للزمالك بشأن باتشيكو

منذ نصف ساعة

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

11:58 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»