موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة





يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، على أرضية ملعب سانت ماري معقل الأخير.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.



