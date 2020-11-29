نجم الأهلي السابق يقدم نصيحة للزمالك بشأن باتشيكو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

قدم واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين نصيحة خاصة إلى نادي الزمالك بشأن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض.

وأكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الزمالك لديه شخصية داخل الملعب.

وقال رضا خلال حواره ببرنامج الماتش: "يجب استمرار باتشيكو مع الزمالك، لا اعتقد أن التعاقد مع مدرب آخر سيضيف شئ للفريق".

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلا: "الزمالك يملك قوام ثابت وأساسي ولديه شخصية في الملعب ولديه حلول".

أخبار تهمك

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 6 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يقدم نصيحة للزمالك بشأن باتشيكو

منذ أقل من نصف ساعة

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ ساعتين

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

11:58 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

10:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»