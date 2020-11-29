نجم الأهلي السابق يقدم نصيحة للزمالك بشأن باتشيكو





قدم واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين نصيحة خاصة إلى نادي الزمالك بشأن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض.





وأكد رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، أن الزمالك لديه شخصية داخل الملعب.





وقال رضا خلال حواره ببرنامج الماتش: "يجب استمرار باتشيكو مع الزمالك، لا اعتقد أن التعاقد مع مدرب آخر سيضيف شئ للفريق".



