نجم الأهلي السابق يكشف عن الأفضل في الزمالك والأهلي بمباراة القمة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.
 
وأشار رضا في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجب أن يكون هناك شكل وأداء للفريق.

وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.

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