نجم الأهلي السابق يكشف عن الأفضل في الزمالك والأهلي بمباراة القمة





أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.

وأشار رضا في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجب أن يكون هناك شكل وأداء للفريق.



