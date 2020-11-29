ريهام عبد الغفور عن زوجها الثاني: "نصه ألماني بس غيرته مصرية وتصرفاته شرقية"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن أهم شي عجبها في زوجها الثانى أخلاقه مؤكدة أنه محترم جداً ويتعامل معها كصديقها، كما أنهم يحكون جميع الأشياء لبعضهما البعض.

وأضافت ريهام خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة" ، ان زوجها نصفه اأمانى لأن والدته المانية لكن طباعه شرقيه جداً.

وأكدت/"إحنا متفاهمين جدا وبنتشاور مع بعض فى اختيار ادواري".

وتابعت ريهام ان زوجها تعاطف مع القهر اللى جسدته شخصية منى في مسلسل "إلا أنا".


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