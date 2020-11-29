ريهام عبد الغفور: معجب أرسل لي تهديدا بالقتل عبر السوشيال ميديا وعملت له بلوك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن أحد المعجبين ارسل لها تهديدًا بالقتل عبر السوشيال ميديا، مضيفة: "أنا عملت له بلوك".

وأضافت ريهام خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أنها قدمت العديد من الادوار الفنية وليست كل الادوار على قدر ما كانت تتمنى.

وأكدت: "لهذا اصبحت دقيقة جدا فى اختياراتى وقدمت أداور للست الجريئة في مسلسل الريان، زى الشمس وايضا سوق الجمعة".

وتابعت ريهام انها تتمنى ان تلعب أدوار تتعلق بالإدمان والأمراض النفسية، مضيفة: "أتمنى أن أجسد شخصيات لها علاقة بهذه الموضوعات.. مضيىفة: "أنا دائما اسعى الى القيام بتجسيد أدوار بعيدةً عن شخصية ريهام الحقيقية".



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