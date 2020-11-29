تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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وقع ريال مدريد في فخ الهزيمة من فريق ألافيس، بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات المرحلة الحادية من عمر مسابقة الدوري الإسباني.


وعلى الجانب الآخر، حقق أتليتيكو صاحب المركز الثاني انتصاره السادس على التوالي في الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة من 9 مباريات، في قمة مبارايات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وحصل أتليتيكو مدريد على مكافأة لإصراره عندما انتزع الفوز بهدف نظيف على مضيفه فالنسيا بفضل هدف عكسي متأخر ليتساوى في رصيد النقاط مع ريال سوسيداد متصدر الترتيب.


وحقق إشبيلية قوزًا عسيرًا وبشق النفس على حساب مضيفه هويسكا 1-0، مساء السبت، في إطار مباريات المرحلة الحادية من عمر مسابقة الدوري الإسباني.


قيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد:-


1 ريال سوسيداد، 23 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد، 23 نقطة.

3 فياريال، 19 نقطة.

4 ريال مدريد، 17 نقطة.

5 إشبيلية، 16 نقطة.

6 قادش، 15 نقطة.

7 غرناطة، 14 نقطة.

8 إلتشيه، 13 نقطة.

9 ألافيس، 13 نقطة.

10 أتلتيك بيلباو ، 12 نقطة.

11 فالنسيا، 12 نقطة.

12 خيتافي، 12 نقطة.

13 ريال بيتيس، 12 نقطة.

14 برشلونة، 11 نقطة.

15 الأوساسونا، 11 نقاط.

16 إيبار، 10 نقاط.

17 بلد الوليد، 9 نقاط.

18 ليفانتي، 7 نقاط.

19 هويسكا، 7 نقاط.

20 سيلتا فيجو، 7 نقاط.

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