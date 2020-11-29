وسط نجوم التسعينيات.. الكابو حميد الشاعرى يحتفل بعيد ميلاد الـ 59
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
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احتفل الكابو حميد الشاعري بعيد ميلاده الـ 59، وسط نخبة من نجوم التسعينات.
وكان في مقدمة حضور الاحتفال هشام عباس وحسام حسني ومصطفي قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفي شوقي.
كما حرص عدد كبير من أصدقاء الكابو داخل الوسط الفني وخارجه على حضور الحفل ومشاركة الكابو لحظاته الجميلة.
حميد الشاعري مواليد (29 نوفمبر1961 -)، مغني وموسيقار ليبي/ مصري. ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.
ونشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخاً وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب -خلافاً لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.