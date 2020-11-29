الهدف شخصية مهمة جدًا.. "أديب" يكشف تفاصيل تفجير معهد الأورام (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل واقعة انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام التي حدثت في أغسطس 2019، منوها بأن هذه السيارة كانت تستهدف شخصية هامة جدا في الدولة المصرية.









و أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن دور هذه السيارة كان الوقوف يوميا في مكان ما انتظارا لهذه الشخصية الهامة جدا جدا، ويتم تفجير السيارة عند مروره، معلقا: "كان الإرهابي بيروح يقف مستني نزول هذه الشخصية.. اللي عرفته أن الشخصية دي لم تغادر مكانها لمدة 3 أيام بسبب ضغط العمل".



