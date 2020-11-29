الهدف شخصية مهمة جدًا.. "أديب" يكشف تفاصيل تفجير معهد الأورام (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل واقعة انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام التي حدثت في أغسطس 2019، منوها بأن هذه السيارة كانت تستهدف شخصية هامة جدا في الدولة المصرية. 


و أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن دور هذه السيارة كان الوقوف يوميا في مكان ما انتظارا لهذه الشخصية الهامة جدا جدا، ويتم تفجير السيارة عند مروره، معلقا: "كان الإرهابي بيروح يقف مستني نزول هذه الشخصية.. اللي عرفته أن الشخصية دي لم تغادر مكانها لمدة 3 أيام بسبب ضغط العمل".

ونوه بأن الشخصية المستهدفة لم تكن في منطقة معهد الأورام تماما، وبعد انتظار الإرهابي لمدة 3 أيام حتى ينفذ عمليته ولم تأتي الشخصية المستهدفة، قرر وضع السيارة في مكان وإبلاغ من كلفوه بالعملية أن الشخصية المستهدفة لم تغادر عملها، موضحا: "ولكن اللي حصل أنه خبط في الميكروباص وحصل التفجير، ولم يكن يقصد تفجير معهد الأورام". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معهد الأورام عمرو أديب تفجير معهد الأورام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشجع "أهلاوي" يموت بأزمة قلبية بعد هدف "قفشة" (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: "الداخلية" عندها معلومات عن حادث معهد الأورام

عمرو أديب عن حادث معهد الأورام: "الرجل مات وسره معاه"

الباز: السيارة المستخدمة في عملية تفجير معهد الأورام كانت تستهدف هذا المكان

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث معهد الأورام

أبرز أخبار التوك شو الاثنين 5-8-2019

عاجل.. مصطفى بكري: تجميع وجه الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

11:58 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

10:06 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»