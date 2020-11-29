موعد مباراة توتنهام تشيلسي في الدوري الإنجليزي





ينتظر عشاق كرة القدم مبارة نارية تجمع بين توتنهام ومضيفه تشيلسي، في ديربي مدينة لندن اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا، حيث يسعى تشيلسي لتعويض الهزيمه التي تعرض لها على يد توتنهام، مطلع هذا الموسم، والتي تسببت في توديعهم لكأس كاراباو.





وسيدخل السبيرز المباراة بمعنويات مرتفعه بعد فوزهم على على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.





وعلى الجانب الأخر، يعيش البلوز حالة من التألق، بعدما حقق فوزا ثمينا محليا وأوروبيا، حيث تمكن من الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، بهدفين نظيفين، على الصعيد المحلي، فيما استطاع على الصعيد الأوروبي، أن يفوز على فريق رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف.





موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام:-





من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام:-





وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات بين bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل توتنهام المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 18.



