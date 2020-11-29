موعد مباراة توتنهام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مبارة نارية تجمع بين توتنهام ومضيفه تشيلسي، في ديربي مدينة لندن اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا، حيث يسعى تشيلسي لتعويض الهزيمه التي تعرض لها على يد توتنهام، مطلع هذا الموسم، والتي تسببت في توديعهم لكأس كاراباو.

وسيدخل السبيرز المباراة بمعنويات مرتفعه بعد فوزهم على على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

وعلى الجانب الأخر، يعيش البلوز حالة من التألق، بعدما حقق فوزا ثمينا محليا وأوروبيا، حيث تمكن من الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، بهدفين نظيفين، على الصعيد المحلي، فيما استطاع على الصعيد الأوروبي، أن يفوز على فريق رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام:-

وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة  bein sport 1 التابعة لشبكة قنوات بين bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 18. 

أخبار تهمك

الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي: مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف عن تفاصيل المعركة القادمة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

مشجع "أهلاوي" يموت بأزمة قلبية بعد هدف "قفشة" (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 6 ساعات

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

03:20 م

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

11:58 م

"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الدولة (فيديو)

10:06 م

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»