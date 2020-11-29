أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
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علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسارة اللقب القاري.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وقال مرتضى منصور: "لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني، الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي، سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك للحديث معهم".

وتابع: "خسارة اللقب خطة ممنهجة ضدي، بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك".

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا في 4 أكتوبر الماضي، بمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.

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