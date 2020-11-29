شاهد.. تفاصيل وفاة عروسين بسبب ماس كهربائي في الخصوص

كشفت أمل محمود، والدة العروس المتوفاة مع زوجها، عن تفاصيل وفاة ابنتها وزوجها بعد يوم واحد من زواجهما بسبب ماس كهربائي في منطقة الخصوص.





وقالت "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "زوجها كانت بيحط فيشة الكهربا وهي اتكهربت معاه وهذا ما ورد في تقرير الطب الشرعي".





وأضافت: "والدة العريس هو من أبلغني بالواقعة، ومكنتش مصدقة نفسي، وكنت رايحة اليوم ده أودي لها الغدا، ومكنتش بترد وبعدها اتصلت بأخوها علشان يقولي ايه اللي حصل، وعرف من والد العريس".



