خبيرة: جنوب السودان لم تصدق على اتفاقية عنتيبي (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
أماني الطويل
أماني الطويل
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان هامة للغاية على مستوى عدة مجالات.

وعن موقف جنوب السودان تجاه ملف سد النهضة، أشارت "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن جنوب السودان لم تصدق على اتفاقية عنتيبي، والتي كانت محاولة أثيوبية لتقاسم مياه النيل قبل إقامة سد النهضة.

وأضافت، أن جنوب السودان تدعم الموقف المصري فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق ملزم قانونا لكافة الأطراف، لافتة إلى ان جنوب السودان دولة مؤثرة على أثيوبيا بشكل أو بأخر، وأثيوبيا تسعى لجذبها الفترة الأخيرة، ومص خاضت معركة كبيرة حتى يكون لها قوات حفظ سلام في جنوب السودان.

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