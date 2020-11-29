خبيرة: جنوب السودان لم تصدق على اتفاقية عنتيبي (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان هامة للغاية على مستوى عدة مجالات.





وعن موقف جنوب السودان تجاه ملف سد النهضة، أشارت "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن جنوب السودان لم تصدق على اتفاقية عنتيبي، والتي كانت محاولة أثيوبية لتقاسم مياه النيل قبل إقامة سد النهضة.



