"قفشة": هدفي في مرمى الزمالك لحظة تاريخية لن تتكرر في حياتي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أكد نجم النادي الاهلي محمد مجدي "قفشة" أن نتيجة مباراة القمة أمس مع الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ماحدث أنها "لحظة تاريخية في حياته لن تتكرر".

كشف في لقاء خاص ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، كواليس هدفه في التوقيت القاتل، حيث قال: "لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايمًا، وقبل ما أشوط كورة هدف المباراة قلت يا رب، وكنت حاسس أني هاجيب جون فى المباراة كنت بصلي طول اليوم وبدعي".

حول تأثير غيابات إصابات كورونا على المباراة، قال "قفشة": كلنا كنا قلقانين من كورونا لكن بالنسبة للماتش كنا عاملين معسكر من قبل المباراة بأسبوع واللاعبين كلهم جاهزين وكنا بنتمرن كويس والنادي وفرلنا كل شيء"ز

وأضاف: "أنا مكنتش بنام بسبب كورونا وكل مابعمل مسحة مكنتش بنام كنت بفضل صاحي لتاني يوم خايف من المسحة لأن الواحد لما يعمل حاجة طول السنة ويجي في اللحظة الأخيرة يفاجئ بحاجة زي دي بيقلق خاصة المسحة الأخيرة لأن ليها علاقة ببطولة إفريقيا".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".



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