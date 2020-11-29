مدير مستشفى العزل بعين شمس: أعداد إصابات كورونا تزداد (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال شريف محسن مدير مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد مصابي فيروس كورونا وفق الأرقام المعلنة من وزارة الصحة يوميًا.

وأضاف "محسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة لا تعني أنها جميع الإصابات بالفيروس، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التي تصاب بالفيروس ولا يتم إجراء مسحة لها في المعامل المركزية.

وأوضح، أن بعض الحالات قد يتم اكتشافها نتيجة لظهور بعض الأعراض عليها، وهناك بعض الحالات الأخرى التي قد تكون بسيطة ولا يتم اكتشافها إلا إذا قام الشخص بإجراء مسحة للسفر أو خلافه؛ وهذا يعني أن الأرقام المعلنة ليست الوحيدة المصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن مستشفى العزل بعين شمس موجود بها 102 حالة، مؤكدًا أن هناك بعض الحالات قد تكون بسيطة وحالات أخرى شديدة تحتاج إلى غرف الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعي، مطالبًا المواطنين بعدم الانتظار حتى زيادة الأعراض لأن هذا قد يسبب مضاعفات كبيرة تجعل المريض يصبح في مراحل متقدمة من المرض.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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