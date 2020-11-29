ما بين مرتفعات جوية وشبورة مائية.. تعرف على حالة طقس اليوم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات الهيئة لطقس اليوم الأحد، كالتالي:
طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح.
- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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