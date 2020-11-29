اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تسعى لاحتواء غضب أعضاء الجمعية العمومية









تسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لاحتواء غضب أعضاء الجمعية العمومية قبل ساعات من انعقاد جلسة الجمعية المحدد لها صباح الغد بأحد الفنادق لاعتماد اللائحة الجديدة التي وضعتها اللجنة الخماسية.





وخلال الجلسة التي عقدها أعضاء الخماسية مع أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الأندية المشاركة مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى، أبدى بعض أعضاء الأندية غضبهم من طريقة تعامل اللجنة الخماسية معهم على مدى أكثر من سنة والتي شهدت انقطاع التواصل بينهم بجانب إخفاء كل المعلومات حول اللائحة، ولم يتم إرسالها للأعضاء سوى قبل أيام قليلة ويريدون اعتمادها خلال أقل من أسبوع لإرسالها.



