هل الفرحة الزائدة قد تكون سببًا في الوفاة؟ استشاري القلب يجيب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف جمال شعبان، استشاري القلب ومدير معهد القلب السابق، عن أسباب وفاة أحد مشجعي النادي الأهلي عقب إحراز الأهلي لهدفه الثاني وفوزه بالبطولة الأفريقية.

وقال "شعبان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن الوفاة جاءت نتيجة الاختلال في كهرباء القلب.

وأضاف: "القلب مزود بـ40 ألف خلية عصبية ويتأثر بالانفعالات الحادة المفاجئة، ويبدو أن المشجع كان قلقان وخائف وهو ما ساعد على تدفق الأدرينالين بصورة كبيرة وهذا ما تسبب في اختلال في كهرباء القلب".

وتابع: "هذه الحالة أدت إلى توقف عضلة القلب تمامًا"، موجهًا نصيحة إلى المصريين بضرورة السيطرة على المشاعر والانفعالات خاصة لأصحاب أمراض القلب والسكر والضغط والتحكم في الفرح أو الحزن أو الخوف الزائد.

وكان كشف حسين سمير حسين، تفاصيل وفاة والده بأزمة قلبية بعد تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي وتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال "هو عنده الضغط، وشديد الانتماء إلى النادي الأهلي، وكان يشاهد المباراة في البيت وفور إحراز الأهلي الهدف الثاني قام وقف وبعدها وقع مكانه".

وأضاف "حاولنا ننقله إلى المستشفى ولكنه مات، هذه ليست المرة الأولى وحدثت له في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك بعد ما الزمالك فاز بس كانت بسيطة، ولكن الفرحة كانت جامدة عليه هذه المرة".

من جانبه طالب الإبراشي من مجلس إدارة النادي الأهلي بتكريم هذا الرجل، قائلًا "هذا الرجل يستحق أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بالتكريم والأندية العالمية تقوم بهذا".

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